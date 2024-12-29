В будинку вже встигли замінити дах

У грудні Франківська районна адміністрація Львова провела в системі електронних закупівель Prozorro тендер на невідкладні аварійно-відновлювальні роботи в будинку на вул. Кокорудза, що постраждав від ракетної атаки росіян 4 вересня 2024 року. На торги прийшов один учасник – ТОВ «Екобудстиль» – він і став переможцем.

Згідно з договором, укладеним 24 грудня, ТОВ «Екобудстиль» за 5,5 млн грн має вивести з аварійного стану окремі конструкції будинку вже до кінця грудня. Проте роботи частково виконані вже раніше – ще наприкінці листопада перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомляв, що в будинку замінили дахові вікна і зробили покрівлю.

За 5,5 млн грн фірма мала розібрати і демонтувати зруйновані конструкції – балкони, вікна, двері, сходи, встановити нові балкони і сходи, відремонтувати дах, замурувати пошкоджені стіни, димарі і комини, підпірну стіну, облаштувати фасад, покласти бруківку в задньому дворі тощо.

Додамо, що після ракетної атаки на Львів 4 вересня, від якої постраждали 188 будівель, кілька з яких – історичні, міський голова Львова оголосив про збір допомоги для відновлення будинків. На заклик відгукнулася низка бізнесів, міжнародних партнерів Львова. Так, під час візиту до Львова у грудні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща допоможе відновити віллу на вул. Мельника, 7.

ТОВ «Екобудстиль», за даними сервісу YouControl, зареєстроване у Львові на вул. Перфецького. Фірма також проводить аварійні роботи в будинку на вул. Перемиській і працює над демонтажем будівлі колишнього кінотеатру «Дзвін». Раніше ТОВ «Екобудстиль» проводило консервування будинку на вул. Коновальця, що також постраждав від ракетної атаки росіян 4 вересня.

За 10 років роботи фірма за результатами публічних торгів уклала договорів на 8,9 млн грн. Тендер на ремонт будинку на вул. Кокорудзи наразі є найбільшим для неї.

У Львові фірма працювала у 2019 році – ремонтувала дах ветеринарного університету, і у 2024 році у Франківському і Галицькому районах міста. Ще кілька договорів ТОВ «Екобудстиль» у 2021 і 2023 роках уклало з органами місцевого самоврядування у Шегинівській і Миколаївській громадах області.

Власницею ТОВ «Екобудстиль» є Зоряна Стрипа – дружина депутата Миколаївської міськради Львівської області і президента футбольного клубу «Темп» із села Гірське на Львівщині Мар’яна Стрипи. Зоряна Стрипа – віце-президентка цього клубу.