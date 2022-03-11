Завод «Хортиця» розмістять на потужностях одного із державних спиртзаводів

На Тернопільщину перевозять виробничі потужності трьох великих підприємств, що розташовані в областях, де зараз ведуться бойові дії з російськими військами. Про перенесення потужностей під час брифінгу 11 березня повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. Він уточнив, що першим підприємством, яке переносить виробництво у Тернопільську область, є лікеро-горілчаний завод «Хортиця»,

За словами Володимира Труша, завод «Хортиця» працюватиме на базі спиртзаводу в одному із районів Тернопільщини. «Я звертався до усіх підприємців і до виробників стосовно роботи та виробництва, його треба запускати і працювати, щоб працювала економіка. На сьогодні в області є вже три варіанти від великих підприємств України, які переїжджають на територію Тернопільщини. Зокрема вже точно відомо, що переїжджає «Хортиця». Це підприємство буде працювати на базі одного із наших спиртзаводів. Це інвестиція в область, це робочі місця, це прибутки й заробітки для наших громадян», – розповів Володимир Труш.

Водночас він не уточнив, які ще підприємства розглядають можливість перенесення потужностей на Тернопільщину.

Раніше понад 100 підприємств з центру і сходу України, переважно з Києва і Харкова, заявили, що планують перенести свої потужності на Львівщину. Наразі Львівська обласна військова адміністрація приймає заявки від керівництва підприємств, підшуковує приміщення, а в майбутньому допомагатиме з переміщенням.

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