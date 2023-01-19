Львівський ІТ Кластер передав Повітряному командуванню «Захід» чергову партію обладнання, що посилить роботу сил протиповітряної оборони. Про це ZAXID.NET повідомили в ІТ Кластері.

Це обладнання для командних центрів: планшети, комп’ютери, монітори, телевізори та інше мережеве обладнання, подробиці про яке військові не розкривають з міркувань безпеки.

«Як завжди, не можу розкрити деталей, але будьте певні, вся ця підтримка вдосконалює та поліпшує нашу роботу. Дякую від імені нашого командування ІТ-спільноті за підтримку», – прокоментував офіцер Повітряного командування «Захід» Денис Левкович.

Окрім того, військові отримали перший VR-тренажер, що імітує роботу ПЗРК, і дозволить військовим удосконалювати навички в умовах, наближених до реальності, без виїзду в спеціальний навчальний центр.

VR-тренажер навчає роботі з ПЗРК «Ігла-1» і дозволяє ефективніше готуватись до виконання завдань. Завдяки власному VR-тренажеру, військові можуть навчатися безпосередньо в частині. Підтримала покупку тренажера компанія-учасниця Кластера Intellias.

«Для нас важливо допомагати повітряним силам, бо вони бережуть наше небо. Знищення повітряних цілей ворога – справа дорога, тому важливо, щоб наші військові відточували свої вміння та навчалися. Переконаний, що цей тренажер допоможе нашим військовим», – говорить співзасновник та СЕО Intellias Віталій Седлер.

VR-тренажер для навчання військових, що імітує роботу з ПЗРК "Ігла"

Найближчим часом повітряні сили західного регіону отримають ще один такий тренажер.

Додамо, що обладнання передане ПвК «Захід» у межах проект SKY – це одна з ініціатив напрямку Victory Projects, яку Львівський ІТ Кластер запустив на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мета SKY – допомогти з модернізацією ПвК «Захід», що береже небо восьми областей заходу України. Станом на грудень сума допомоги від Кластера в межах проекту SKY сягнула 13 млн грн.