За четвер, 17 березня, Повітряні сили Збройних сил України уразили 14 російських цілей, серед яких є як літаки, так і безпілотники і крилаті ракети.

За інформацією командування Повітряних сил, українські винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це російські винищувач та штурмовик.

Також зенітні ракетні війська Повітряних сил повідомили про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, типи встановлюються. Також українська протиповітряна оборона знищила три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт російських загарбників.

Таким чином, 17 березня сили протиповітряної оборони України знищили щонайменше 14 ворожих повітряних цілей:

сім літаків;

один вертоліт;

три безпілотники;

три крилаті ракети.

Крім того, бомбардувальна і штурмова авіація Повітряних сил завдала потужного удару по колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ.