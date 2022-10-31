Втрати економіки України від масштабних повітряних тривог протягом одного робочого дня становлять не менше 7,5 млрд грн, повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди ідуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, але й паралізувати економічну активність», – констатував він.

За його підрахунками, втрати від масштабних тривог, що тривають у робочий день, обраховуються щонайменше у 7,5 млрд грн втрат для ВВП.

«Тому важливо організувати роботу як державного, так і приватного сектора економіки віддалено/в неробочі години/у вихідні таким чином, аби не тільки компенсувати простій, але забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції», – написав він.

Нагадаємо, що на час повітряних тривог низка об’єктів зупиняють роботу. Сюди належать як об’єкти торгівлі чи сфери обслуговування, так і підприємства, які займаються виготовленням продукції.

Росія вранці 31 жовтня вкотре завдала масового ракетного удару по критичній та енергетичній інфраструктурі низки українських областей. Сили ППО збили 44 із 50 випущених росіянами ракет. Через влучання в енергетичні об’єкти українців попередили про аварійні знеструмлення.