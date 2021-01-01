Британська студія дизайну Grimshaw та будівельна компанія з Нідерландів Concrete Valley розробили спільний проект модульних плавучих будинків Modular Water Dwellings, які можуть витримати зміни клімату та мають повну енергетичну незалежність.

Як пише EcoTechnology, перевагою таких будинків є також невисока вартість. Для системи охолодження конструктори планують використовувати воду під будинком. На верхньому рівні будуть розміщуватися сонячні батареї для вироблення енергії та система збору й очищення дощової води.

Якщо кілька таких будинків будуть плавати поруч, можна буде створювати спільний запас енергії. Весь інший дизайн також створений задля мінімальної витрати енергії. На плоскому даху можна навіть розбити сад, а з тераси буде дуже зручно ловити рибу.

Після запуску виробництва Concrete Valley планує збирати будинки прямо біля набережної, щоб потім відразу відбуксирувати їх замовнику. Стандартизовані елементи для збірки плавучих будинків будуть виготовляти на фабриці, як деталі конструктора.

Остаточна ціна такого екобудинку поки не визначена. Grimshaw та Concrete Valley працюють над прототипом, але найближчим часом планують вивести їх на ринок, як тільки будуть задоволені їхніми якістю та доступністю.