Нью-йоркська компанія Den презентувала набір-конструктор, за допомогою якого можна зібрати хатку за кілька днів, встановивши її у будь-якому віддаленому місці посеред дикої природи. Її також можна використовувати як будиночок для гостей, домашній офіс або місце для занять йогою.

Як пише «Хмарочос», у результаті має вийти трикутна хижа площею трохи більш як 10 квадратних метрів з похилими стінами-дахом із дерева та панорамним трикутним вікном. Набір включає готові елементи будинку з уже просвердленими отворами, а також всі необхідні деталі від болтів до фурнітури.

Фото Den

Розробники попіклувалися, аби все це можна було змонтувати інтуїтивно та за допомогою базового набору інструментів – дриль, гайкові ключі та будівельний степлер. У разі потреби хатку можна розібрати та зібрати наново в іншому місці. Якщо ж хатку потрібно буде встановлювати на нерівній поверхні, для цього доведеться винайняти спеціалістів.

Фото Den

У компанії запевняють, що хатка доволі міцна і має добру теплоізоляцію, що робить її придатною для мешкання за будь-якого клімату. До комплектації можна додати пропановий обігрівач.

Подібний концепт хатинок створила фінська студія Puisto – модульний будиночок, який збирається як меблі. На відміну від американської розробки, у комплект входить конструкція для спорудження фундамента. Фінські архітектори передбачали, що такі збірні хатки можуть особливо стати в нагоді під час пандемії коронавірусу, адже кращого місця для ізоляції годі вигадати.

Фото Studio Puisto

Фото Studio Puisto

Влітку модульний домашній офіс презентувала також британська компанія Koto. Work Space Cabin передусім задумували для роботи з дому під час пандемії.

Фото Koto