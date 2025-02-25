Так має виглядати новий медичний центр в Рудному

В Рудному на вул. Огієнка, 14а збудують двоповерховий медичний центр. Про це розповів керівник управління архітектури ЛМР Роман Крушельницький під час засідання виконкому 25 лютого, повідомляє пресслужба міськради Львова.

Містобудівна рада, на якій розглядали будівництво медичного центру, відбулася в грудні 2024 року. Під час засідання представники проєкту зазначили, що будівництво центру має розвантажити державні медичні заклади та полегшити доступ мешканців селища до медичних послуг.

Замовником будівництва є ТОВ «Соната-Плюс», що належить Мирославі та Роману Процівим з селища Рудно. За даними сервісу YouControl, основним видом діяльності фірми є стоматологічна практика, іншими – діяльність лікарняних закладів та оптова торгівля фармацевтичними закладами.

Фірма заснована у 1998 році Мирославою Проців та Володимиром Розумкевичем, який згодом вибув з переліку засновників. У 2010 році до засновників додався Роман Проців.

Володимир Розумкевич – батько співачки та колишньої народної депутатки Оксани Білозір. А Мирослава Проців була її помічницею на громадських засадах під час IV-VI скликань Верховної ради.

Роман Проців також є співвласником ТОВ «Натур-Біотік» з групи родини Білозір. Фірма заснована у 2020 році і займається неспеціалізованою оптовою торгівлею, а також роздрібною торгівлею поза магазинами. На сайті компанії зазначено, що вона є дистриб'ютором канабідіола – CBD олій – в Україні від європейського виробника.