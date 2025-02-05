Стартова ціна права оренди під час аукціону зросла майже у 120 разів

Давидівська сільська рада третього лютого провела в системі електронних торгів Prozorro.Продажі аукціон з продажу права оренди земельної ділянки для рибогосподарських потреб площею 1,37 га в селі Відники, що за 15 км від Львова. Переможцем аукціону з-поміж шести учасників стало сільськогосподарське підприємство «Вікінг».

Стартова ціна права оренди, встановлена Давидівською сільрадою, становила 4184 грн. Її нормативно-грошова оцінка – 34,7 тис. грн. Переможець запропонував орендувати землю за 500,5 тис. грн, що майже в 120 разів більше від стартової вартості.

Термін оренди – 15 років. Після цього орендар матиме переважне право продовжити термін оренди, якщо виконував умови договору. Додамо, що одна з умов договору – використання землі за її цільовим призначенням.

Згідно з даними Держгеокадастру, ділянка з двома ставками площею 0,55 і 0,27 га розташована біля парку розваг«Уруру», співвласником якого є Роман Санін, брат Аліни Саніної, яка є співвласницею СПГ «Вікінг». Їхній батько Андрій Санін – керівник СПГ «Вікінг». Додамо, що неподалік також розташований відпочинковий комплекс «Бухта вікінгів», що належить родині Саніних.

З іншої сторони від ділянки зі ставками розташований садово-городній кооператив «Енергетик».

За даними сервісу YouControl, СПГ «Вікінг» користується понад десятком земельних ділянок, що належать до сільськогосподарських земель. На частині з них розташований відпочинково-розважальний бізнес родини.

Додамо, що парк розваг «Уруру» і комплекс «Бухта вікінгів» розташовані за 12 км від Львова в сторону Бібрки.