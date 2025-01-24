Поряд з проданою ділянкою розташований відпочинковий комплекс переможця торгів

Тростянецька сільрада продала на аукціоні в системі Prozorro.Продажі земельну ділянку площею 0,24 га, розташовану в урочищі Сущин в селі Красів, що за 20 км від Львова. Село Красів розташоване вздовж траси Київ – Чоп за селами Раковець і Новосілка. Поблизу розташовано кілька відпочинкових комплексів і тюбінг-парк.

Стартова ціна ділянки становила 820,8 тис. грн, а продали її лише на 9,2 тис. дорожче. На торгах було двоє учасників: дружина колишнього голови Держгеокадастру Рівненщини Розалія Мигаль і підприємець з Солонки, колишній депутат Пустомитівської райради Юрій Задорожний.

Юрій Задорожний став переможцем. Ціна сотки землі становила, за результатами торгів, 34,5 тис. грн або 821 долар за курсом НБУ на день торгів. Цільове призначення ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Поряд з придбаною Юрієм Задорожним ділянкою розташований відпочинковий комплекс «Поляна купіль», що належить підприємцю і його бізнес-партнеру Олегу Лисоконю. Ділянка площею 0,89 га межує з лісом і, за даними Держгеокадастру, належить до земель сільськогосподарського призначення.

За даними сервісу YouControl, Олег Лисоконь і Юрій Задорожний володіють фермерським господарством «Сонячна поляна» в селі Красів. Про відпочинкові комплекси інформації немає.

З іншого боку від ділянки Юрія Задорожного розташована ділянка його дружини Ірини Задорожної площею 0,65 га. Ця ділянка межує з лісом і також належала до земель сільськогосподарського призначення. Проте торік Тростянецька сільрада змінила її цільове призначення на землі для індивідуального дачного будівництва.

Згідно з детальним планом території ділянки, тут мають збудувати дев’ять дачних будинків, будівлю для їх обслуговування і прокласти вулицю. Можна припустити, що ідеться про будівництво або розширення відпочинкового комплексу, що поряд, адже навряд Ірина Задорожна користуватиметься сама усіма дачними будинками.

До слова, Ірина Задорожна як фізична особа підприємець займається бізнесом в сфері ресторанів і мобільного харчування. Серед іншого, вона надає послуги шкільного харчування у львівському ліцеї №66.

Юрій Задорожний, окрім відпочинкового бізнесу, має мережу магазинів «Богема-маркет» у Солонці, що торгує продуктами з Європи. У 2010 році Юрія Задорожного обрали депутатом Пустомитівської райради від партії «Пора», а в 2014 році він був керівником Пустомитівського осередку партії «Удар», проте депутатом більше не обирався.