Площа ділянки становить 0,37 га

20 січня в системі електронних торгів Prozorro.Продажі приватне підприємство «Інтра Львів» продало на аукціоні земельну ділянку комерційного призначення площею 0,37 га на околиці міста Борислав в напрямку Трускавця. Землю викупила фірма з Дніпра.

Ділянка в Бориславі призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Стартова ціна лоту становила 1,5 млн грн. За нього змагалися двоє учасників – ТОВ «Українська аукціонна компанія» з Києва і ТОВ «Оріон Буд Днепр» з Дніпра. Остання запропонувала 3,9 млн грн і перемогла.

Таким чином, сотка землі на околиці Борислава за результатами торгів коштувала 106,45 тис. грн або 2,5 тис. доларів за курсом НБУ на день торгів.

ТОВ «Оріон Буд Днепр», за даними сервісу YouControl, зареєстроване у Дніпрі. Його власником є Денис Синенко, який фігурував у журналістському розслідуванні про незаконне будівництво в Брюховичах родичами співвласника мережі АТБ. Фірма також фігурувала у розслідуванні про реконструкцію магазину мережі без дозвільних документів – вона була підрядником, що виконував роботи. Денису Синенку також належать компанії «Фурси-Рітейл», «Лубни АП», «Ятаб». Всі вони зареєстровані в Дніпрі.

Додамо, що фірма «Інтра Львів», що продала ділянку, пов’язана з львівським бізнесменом Романом Дошаком.

Нагадаємо, раніше ТОВ «Трайдент геоінвест Україна» з групи АТБ купило активи конфіскованого у росіян виробництва газобетону. Ідеться про ТОВ «Аерок», недобудований завод якого розташований у Стрию.