Перенасичення рослини мінеральними добривами може призвести до того, що вона не засвоїть їх повністю

Напевно, багато хто помічав, як земля в горщику з квітами ні з того, ні з цього починає біліти. Іноді таке явище може бути ознакою появи цвілі. Але найчастіше причина криється зовсім в іншому. Як вирішити цю проблему і де шукати джерело появи нальоту, пише Ukr.Media.

Земля перенасичена мінеральними добривами

Перенасичення рослини мінеральними добривами може призвести до того, що вона не засвоїть їх повністю. Зайві поживні речовини після поливу можуть випаровуватись разом з водою та реагувати з вуглекислим газом. Це може спричинити утворення білого нальоту на поверхні ґрунту.

У такому випадку, слід припинити додаткове підживлення та акуратно замінити верхній шар ґрунту (1,5-2 см) на свіжий. Важливо не зашкодити корінню рослини.

Перезволоження

Під час кожного поливу мала частина вологи випаровується з поверхні ґрунту. Якщо систематично перезволожувати рослину, цей процес стане інтенсивнішим, і на поверхні ґрунту утвориться білий сольовий наліт. Ситуацію може погіршити важкий, нерозпушений ґрунт, неефективна дренажна система та висока вологість у приміщенні.

Щоб позбутися нальоту, спершу зменшіть частоту та об'єм поливів. Не забувайте перевіряти дренаж (якщо отвори на дні горщика засмічені, вода буде відходити повільно). Також важливо розпушувати ґрунт після поливу.

Недостатньо вологи

Пересушений ґрунт так само шкідливий, як і перезволожений, тому важливо контролювати інтенсивність та частоту поливу. Часто ця проблема виникає, коли в приміщенні дуже сухе повітря взимку через опалення або влітку під час спеки. У таких умовах волога швидко випаровується, залишаючи сольовий наліт на поверхні ґрунту. Сіль, що накопичується не тільки на поверхні, але й усередині ґрунту, негативно впливає на ріст рослин.

Для запобігання цього використовуйте зволожувач повітря або розмістіть поруч з рослинами миску з водою.

Полив жорсткою водою

Водопровідна вода містить різноманітні домішки, такі як вапно та солі. Не відстоюючи таку воду перед поливом рослин, шкідливі речовини залишаються на поверхні ґрунту, утворюючи білий наліт, який виглядає як маленькі білі гранули, що їх можна легко видалити з горщика. Часто під ними знаходиться чистий ґрунт, тому деякі квітникарі видаляють ці гранули разом з верхнім шаром землі, замінюючи його свіжим.

Проте, це не найкраща практика, адже полив квітів невідстояною водою може завдати шкоди. Краще залишити воду відстоятися принаймні на добу або використовувати бутильовану воду.

Зараження

Постійне перезволоження рослини та утримання її в приміщенні з високою вологістю з часом може спричинити появу білого грибкового нальоту на ґрунті. Інфекція також може бути занесена з новими рослинами або під час пересадження в низькоякісний ґрунт. Вирішити проблему можна за допомогою лікувальних чи системних фунгіцидів.

Зазначимо, що останній тип препаратів ефективний не тільки для лікування, але й для профілактики грибкових хвороб.

Щоб запобігти утворенню білого нальоту на ґрунті, слід дотримуватися правил догляду за рослинами та регулярно перевіряти їх на предмет грибкових інфекцій. У разі появи нальоту, необхідно негайно розпочати заходи для його ліквідації.