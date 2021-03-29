Інцидент трапився за 50 кілометрів від Запоріжжя – біля міста Славгород

Шість вагонів швидкісного поїзда «Інтерсіті» №732, що прямував із Києва до Запоріжжя, зійшли із рейок недалеко від кінцевої станції. Про це в понеділок, 29 березня, повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Загалом у складі поїзда слідувало 9 вагонів. Інцидент трапився за 50 кілометрів від Запоріжжя – біля міста Славгород, що на Дніпропетровщині. У цей час у вагонах перебувало 88 пасажирів.

За даними «Укрзалізниці», внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці події працюють рятувальники.

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В «Укрзалізниці» також оголосили про створення комісії для розслідування причин сходу поїзда з рейок. Також вирішується питання про доправлення пасажирів до станції призначення та пошуку резервного складу поїзда для зворотнього рейсу.

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У прес-службі компанії згодом повідомили, що через сходження з рейок шести вагонів поїзда «Інтерсіті+» № 732 «Київ – Запоріжжя» стався збій у русі семи поїздів.

«Поїзд № 731 «Запоріжжя – Київ» вже вирушив із Запоріжжя і прослідує із затримкою, орієнтовно до 4–5 годин», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, посадка на цей потяг у Дніпрі планується о 19:30. Також у компанії запевнили, що пасажирів безкоштовно розмістили в залах очікування.

Окрім цього, приблизно на 1–2 години запізнюються потяги:

№ 070 «Маріуполь – Львів»;

№ 738 «Запоріжжя – Київ»;

№ 012 «Новоолексіївка – Київ»;

№ 010 «Маріуполь – Київ»;

№ 116 «Бердянськ – Київ»;

№ 088 «Новоолексіївка – Ковель».

Наразі точний час запізнення потягів невідомий – усе залежить від перебігу відновлювальних робіт, які досі тривають.

«Відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці залізничних шляхів продовжаться вночі, тому просимо пасажирів слідкувати за офіційними оновленнями про можливі нові затримки. Зазначені рейси прямуватимуть стандартним маршрутом, але з уповільненням швидкості», – зауважили в «Укрзалізниці».