Робітник стрийського заводу відсудив ₴82 тис. за спробу приховати нещасний випадок

Травмований внаслідок вибуху чоловік виявив, що працівникам заводу заборонили розповідати про цей випадок

Працівник Стрийського вагоноремонтного заводу відсудив у керівництва більше 82 тис. грн за спробу приховати нещасний випадок, що стався на роботі. В опублікованому 30 січня рішенні Стрийського міськрайонного суду вказано, що після лікування отриманих на заводі травм чоловік виявив, що його керівництво не збирається відшкодовувати витрати і всіляко замовчувало цей інцидент.

Нещасний випадок із чоловіком стався ще у липні 2014 року. Тоді він працював електрозварювальником і випробовував на заводі запасний ресивер (резервуар для зберігання під тиском пари або газів). Близько 09:30 резервуар розірвався, внаслідок чого чоловіка відкинуло ударною хвилею на землю. Від вибуху він втратив свідомість і отримав тяжкі травми обличчя, щелеп, шиї та кінцівок.

«Одразу після цього начальник цеху з метою приховування травми на виробництві, заводським автобусом доставив постраждалого до Стрийської центральної районної лікарні, при тому, що біля самого заводу є залізнична лікарня і поліклініка для надання медичної допомоги. Після цього начальник цеху домовився з лікарем Стрийської ЦРЛ про те, щоб постраждалого працівника не госпіталізовували, правоохоронців про цей інцидент не повідомляли, а в медичну документацію внесли запис про те, що чоловік отримав ушкодження вдома при падінні в підвал», – зазначається у рішенні суду.

Відтак замість госпіталізації після надання первинної медичної допомоги чоловіка відправили додому. Згодом він впродовж 22 днів пройшов курс лікування, а коли повернувся на роботу, довідався, що на заводі приховали факт аварії, а всім працівникам заборонили про це говорити. Тоді він звернувся до прокурора, після чого на заводі таки провели розслідування нещасного випадку, за підсумками якого директора заводу оштрафували на 170 грн, а дії начальника цеху та майстра цеху під час аварії визнали неправомірними.

Зважаючи на це, чоловік подав позов про відшкодування витрачених на лікування коштів та додатково 600 тис. грн моральної компенсації.

Під час судового засідання дівчина травмованого працівника розповіла, що у день аварії його безпосередній начальник запевнив, що завод компенсує всі витрати на лікування. Однак цього не відбулося, тож травмованому чоловіку довелося продати автомобіль і витратити кошти, які відклали для проведення весілля. Водночас представники самого заводу на судовому засіданні наполягали, що електрозварювальник сам винен у нещасному випадку, оскільки не дбав про особисту безпеку.

Суд таки задовольнив позов, хоч і зменшив до 50 тис. грн суму моральної компенсації, яку керівництво заводу має сплатити колишньому працівнику. Окрім цього йому мають виплатити ще 32 тис. грн, витрачених на лікування.

Додамо, що у грудні 2017 року на цьому ж заводі внаслідок нещасного випадку загинув 61-річний працівник, який розпилював металеву бочку з невстановленою рідиною.