Працівники Міністерства внутрішніх справ (МВС) отримали понад 3,4 млрд грн матеріальної допомоги у 2020 році, повідомило у четвер, 15 квітня, «Слідство.Інфо» з посиланням на департаменту фінансово-облікової політики МВС.

Йдеться про матеріальну допомогу, допомогу на оздоровлення, грошову та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Як зауважили у міністерстві, до їхньої структури загалом входить 360 установ із майже 351 тисячею працівників. З них, як раніше повідомляли ЗМІ, близько половини складають працівники Національної поліції.

«Слідство.Інфо» раніше виявило, що голова Національної поліції Ігор Клименко та троє його заступників торік отримали матеріальної допомоги на 425 тис. грн. Ці кошти їм виплатили на роботі «для вирішення соціально-побутових питань». У той же час керівники Нацполіції, які володіють квартирами, машинами та мільйонними заощадженнями, купували нові джипи та сонячні електростанції. Зокрема, заступник голови Нацполіції Олексій Руденко, який отримав торік 100 тис. грн матеріальної допомоги, купив сонячну електростанцію вартістю 1 млн грн.

Дозвіл на виплату допомоги голові Нацполіції та його заступникам особисто надав міністр Арсен Аваков.

Як пояснили в МВС, критеріїв та принципів надання такої соціально-побутової допомоги закон не передбачає. Працівникові МВС достатньо подати рапорт, який має затвердити його керівник.

Зазначимо, що МВС торік отримало з держбюджету понад 83 млрд грн.