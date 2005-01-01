Працівники рівненського льонокомбінату пікетували фіскальну службу Львівщини

Півсотні працівників рівненського льонокомбінату провели мітинг біля будівлі державної фіскальної служби Львівщини. Вони вимагали скасувати штрафи накладені на підприємство та припинити тиск на вітчизняного виробника.

До Львова на акцію протесту приїхали більше п'ятдесяти колишніх та діючих працівників Рівненського Льонокомбінату. Причиною акції стали 100 тис грн штрафу, який фіскальна служба наклала на підприємство.

«Наразі на нас накладений штраф. Ми оскаржуємо акт перевірки, який передбачає накладення штрафу. Поки що адміністративне оскарження перебуває на рівні львівського управління, а якщо вимоги не будуть задоволені – оскаржуватимемо в Києві», – повідомив бухгалтер підприємства Дмитро Довгий.

Рівненський льонокомбінат, випускає одяг під торговою маркою Goldi. За словами представників підприємства, представники фіскальних органів нарахували пеню, незважаючи на вчасно закриті фірмою контракти перед контрагентами. Льонокомбінат подав свої заперечення, які й мають розглянути під час пікету.

«На сьогодні льонокомбінат – це найбільший вітчизняний виробник текстильної продукції. Підприємство має повний цикл виробництва. На п'яти фабриках працюють близько 2000 осіб, які отримують абсолютно білу зарплатню. З моменту запуску виробництва з року в рік ми їздимо, щоб натиснути і захистити вітчизняного виробника», – додала представниця льонокомбінату Світлана Сирота.

Із початку виробництва у 2011 році на підприємство накладали більше десятка штрафів, суми деяких суттєво зменшували та переглядали після скарг підприємства. У ДФС Львівщини повідомили, що розглянули скаргу комбінату. Результату розгляду поки не оприлюднюють і повідомлять його підприємству письмово за кілька днів.