Працівниця ЛОДА показує середній палець волонтерці під час виконання гімну України на Дні прапора

Під час акції у День державного прапора України біля Львівської облдержадміністрації виник конфлікт між волонтеркою та працівницею ОВА. Лідія Токарєва відмовилась встати з лавки під час виконання гімну під час урочистостей з нагоди Дня прапора, а на зауваження волонтерки Лесі Менкуш-Мальків показала середній палець. У Львівській ОВА ZAXID.NET повідомили, що чиновницю уже звільнили.

Відео інциденту Леся Менкуш-Мальків оприлюднила 24 серпня у facebook-групі Варта-1. На знятому за день до цього відео видно, як жінка, що сидить на лавці у сквері біля Львівської ОВА, показує середній палець під час виконання державного гімну. Леся Менкуш-Мальків розповіла, що випадок трапився під час акції у День прапора, 23 серпня, у сквері біля Львівської ОВА. У своєму дописі волонтерка заявила, що під час виконання гімну вона із колегами-волонтерами зробили зауваження жінці, яка не встала з лавки.

«Ми були на акції, яку організували родини полонених та зниклих безвісти, а потім пішли до ЛОДА, там була зустріч із керівництвом. Я присіла на лавку, бо несла прапор та втомилась. Ця дівчина сиділи біля нас, вона була ледь не в епіцентрі всього. Вона постійно сиділа у телефоні та не виявляла зацікавлення. Це її справа, я не звертала увагу. Оголосили, що буде гімн. Усі встали та почали співати. Вона сиділа. Ми руками показували, щоб вона встала, бо ж гімн. Вона почала нам сміятись у обличчя. Мене це обурило і я почала знімати відео, тоді вона показала мені середній палець», – сказала ZAXID.NET волонтерка Леся Менкуш-Мальків.

Жінку обурила така поведінка та неповага до державних символів, тому вона підійшла до поліції, щоб вони з’ясували її особу. Як виявилось, це працівниця Львівської ОВА Лідія Токарєва (Данько). Згідно з декларацією на сайті НАЗК, вона працює провідною спеціалісткою відділу аналітичної роботи управління інформаційної політики. Лідія Токарєва працює у ЛОДА із 2017 року.

«Там стояли поліцейські. Я підійшла та попросила перевірити її, бо ж невідомо, хто це. Треба знати, що це за людина, яка сидить серед нас, постійно у телефоні. Вони спочатку завагались, а коли пішли до неї, то вона втікала. Мої друзі-волонтери пішли за ними і зняли її посвідчення. Пізніше я підійшла до поліцейського і він сказав, що це працівниця ЛОДА», – розповіла волонтерка.

Леся Менкуш-Мальків розповіла ZAXID.NET також, що вони з волонтерами показували це відео голові ЛОДА Максиму Козицькому, проте вони тоді ще не були впевнені, що це точно його підлегла. Він, за словами волонтерки, відповів, що «не може знати усіх працівників особисто».

Керівник департаменту внутрішньої політики ЛОДА Юрій Горун повідомив ZAXID.NET, що зображена на відео жінка справді працювала у ЛОДА, проте після скандалу у соцмережах її звільнили.

«Такі дії неприпустимі не те, що для державних чиновників, а для українців загалом. Я у суботу швидко зреагував. Працівниця написала заяву на звільнення і я підписав відповідний наказ. Із 24 серпня вона уже не працює у обласній адміністрації», – повідомив Юрій Горун.

Зазначимо, що загальноприйнятим є правило слухати гімн України стоячи під час урочистих та офіційних подій.