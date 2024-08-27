Працівниця ЛОВА Лідія Данько (Токарєва) показує середній палець волонтерці під час виконання гімну України
Звільнена працівниця Львівської ОВА Лідія Данько (Токарєва), яка не встала під час виконання гімну на акції у День прапора та показала середній палець волонтерці, пояснила ZAXID.NET причини свого вчинку. За словами уже експосадовиці, учасниці акції чинили на неї психологічний тиск та провокували її на конфлікт, називаючи «бидлякою».
Як повідомляв ZAXID.NET, у День прапора, 23 серпня, біля Львівської ОВА відбулась акція, на якій зокрема були присутні волонтери, члени родин полонених та зниклих безвісти. Одна із волонтерок Леся Менкуш-Мальків зняла на відео, як працівниця ЛОВА Лідія Данько (Токарєва) сидить на лавці під час виконання гімну України та показує на камеру середній палець. Волонтерка стверджує, що під час виконання гімну жінка відмовилась встати з лавки попри зауваження. Відео оприлюднили у соцмережах, де виник скандал, після цього Лідію Данько (Токарєву) звільнили з ЛОВА за згодою сторін.
Уже ексчиновниця ЛОВА розповіла ZAXID.NET свою версію подій. Лідія Данько (Токарєва) того дня сиділа на лавці у сквері біля ЛОВА та, за її словами, вела робочу переписку у телефоні.
«Спочатку підійшла одна з цих жінок, вона присіла на лавку, ми з нею не комунікували, бо ми не знайомі. Пізніше підійшли ще три її подруги, одна з яких грубо шарпнула мій наплічник. Я попросила так не робити і якщо їй бракує місця, то нехай попросить, щоб його забрала. На це мене обізвали бидлом. Пізніше ця пані сіла до мене впритул і почала дивитись у телефон, де я вела робочу та особисту переписки. Коли я попросила цього не робити, мене черговий раз обізвали бидлякою. Спитали, що я ховаю у телефоні, і сказали, що якщо мені щось не подобається, то я можу сісти на бордюр», – каже Лідія Данько (Токарєва).
Екчиновниця розповідає, що її ображали протягом приблизно 30 хвилин, називаючи «бидлом» та «сепаратисткою», бо вона не дозволяла жінкам прочитати її переписку. На запитання, чому вона не відійшла від них та терпіла образи, Лідія Данько (Токарєва) сказала, що «мала завершити робочі питання». Водночас вона не уточнила, чи «робочі питання» були пов’язані із заходом, під час якого трапився конфлікт.
«Мені потрібно було завершити врегулювання робочих моментів. Не саме у цьому місці, на цій лавочці, але мені було зручніше там завершити робочі питання. Я розглядаю це, як провокацію. Люди, які мене не знають, зазіхають на мою приватну та інтелектуальну власність, як то мої переписки. Шарпають моє майно. Виглядає нелогічно і підозріло, як на мене. Вони це роблять тривалий час. Якщо вже піти хронологічно, то я перша сиділа на цій лавочці і ці пані прийшли пізніше за мене, то чому я маю йти?», – сказала Лідія Данько.
На запитання, чому жінка не встала під час виконання гімну після зробленого зауваження, адже робочу пересипку можна вести й стоячи, Лідія Данько відповіла: «Я розумію. Я підвелася б одразу, як тільки б завершила переписку. Але мені пізніше не дали цього зробити, на мене почали напирати, запихати у обличчя телефон. Мене почали штовхати і шарпати. Цей жест (середній палець, – ред.) був адресований одній конкретній пані, яка тривалий час чинила на мене психологічний тиск. Жодної неповаги до національних символів держави я не визнаю. Це конкретний жест до конкретної людини».
Додамо, що на оприлюдненому волонтеркою відео, яке триває 47 секунд, видно, як Лідія Данько (Токарєва) сидить протягом виконання усього гімну та не намагається встати, чи піти. Протягом цього часу жінка щось робить у мобільному телефоні.
Леся Менкуш-Мальків під час розмови із журналісткою ZAXID.NET заперечувала «чинення тиску» на Лідію Данько (Токарєву) та заявила, що вона «лише попросила Лідію Данько посунутись, щоб зробити місце на лавці для інших жінок».
Ексчиновниця ж у свою чергу заперечила також, що вона втікала від поліції. Волонтери зняли відео, де поліцейський, якого вони поросили перевірити документи жінки, спілкується із нею біля входу до Львівської облради, хоча сам конфлікт трапився у сквері біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу.
«Я поспілкувалась із правоохоронцем на першу вимогу. У якийсь момент, коли мені у обличчя пхали телефон та продовжували словесно ображати, я встала і пішла. Я не тікала, не бігла, не намагалась заховатись у натовпі. Поки поліцію покликали, поки вони дійшли, то розмова відбулась на тому місці, де вона відбулась», – прокоментувала Лідія Данько (Токарєва).
Після скандалу у соцмережах Лідію Данько за згодою сторін звільнили із Львівської ОВА, де вона працювала провідною спеціалісткою відділу аналітичної роботи управління інформаційної політики із 2017 року. Вона сказала, що цей конфлікт «став останньою краплею» і вона й раніше думала про звільнення. Наразі ексчиновниця хоче подавати до суду на волонтерку Лесю Менкуш-Мальків через зйомку і поширення її персональних даних (паспорта), образу честі та гідності.