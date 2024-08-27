Працівниця ЛОВА Лідія Данько (Токарєва) показує середній палець волонтерці під час виконання гімну України

Звільнена працівниця Львівської ОВА Лідія Данько (Токарєва), яка не встала під час виконання гімну на акції у День прапора та показала середній палець волонтерці, пояснила ZAXID.NET причини свого вчинку. За словами уже експосадовиці, учасниці акції чинили на неї психологічний тиск та провокували її на конфлікт, називаючи «бидлякою».

Як повідомляв ZAXID.NET, у День прапора, 23 серпня, біля Львівської ОВА відбулась акція, на якій зокрема були присутні волонтери, члени родин полонених та зниклих безвісти. Одна із волонтерок Леся Менкуш-Мальків зняла на відео, як працівниця ЛОВА Лідія Данько (Токарєва) сидить на лавці під час виконання гімну України та показує на камеру середній палець. Волонтерка стверджує, що під час виконання гімну жінка відмовилась встати з лавки попри зауваження. Відео оприлюднили у соцмережах, де виник скандал, після цього Лідію Данько (Токарєву) звільнили з ЛОВА за згодою сторін.

Уже ексчиновниця ЛОВА розповіла ZAXID.NET свою версію подій. Лідія Данько (Токарєва) того дня сиділа на лавці у сквері біля ЛОВА та, за її словами, вела робочу переписку у телефоні.

«Спочатку підійшла одна з цих жінок, вона присіла на лавку, ми з нею не комунікували, бо ми не знайомі. Пізніше підійшли ще три її подруги, одна з яких грубо шарпнула мій наплічник. Я попросила так не робити і якщо їй бракує місця, то нехай попросить, щоб його забрала. На це мене обізвали бидлом. Пізніше ця пані сіла до мене впритул і почала дивитись у телефон, де я вела робочу та особисту переписки. Коли я попросила цього не робити, мене черговий раз обізвали бидлякою. Спитали, що я ховаю у телефоні, і сказали, що якщо мені щось не подобається, то я можу сісти на бордюр», – каже Лідія Данько (Токарєва).