Мати приховувала знущання від сусідів, залякуючи дітей

Мешканку Київщини офіційно звинуватили у систематичному розбещенні, ґвалтуванні та катуванні трьох малолітніх дітей. За інформацією правоохоронців, жінка разом зі співмешканцем спеціально тримала дітей у жахливих умовах, не даючи їм їсти. Щоб сусіди не чули криків, дітям закривали рот ганчірками.

Про злочини жінки у понеділок, 27 лютого, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.«Співмешканці зловживали алкоголем та влаштовували сварки, які часто переростали в бійку на очах у малолітніх дітей. Малечу часто карали, ставили біля стіни на коліна з піднятими вгору руками. Аби сусіди не чули дитячий плач, жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством», – повідомили в прес-службі Офісу Генпрокурора.

За даними правоохоронців, жінка змушувала дітей їсти фекалії та жити в антисанітарії. Мати показувала малолітнім дітям свої статеві органи та гвалтувала їх. «Діти проживали в антисанітарних умовах. Їм не давали їжу, натомість змушували їсти фекалії. Крім того, мати демонструвала дітям свої статеві органи і вчиняла сексуальне насильство над ними», – розповіли в прес-службі.

За жорстоку поведінку та злочини над дітьми жінці та її спільнику оголосили про підозри в домашньому насильстві, катуванні, погрозах вбивством, передачі малолітніх для експлуатації, зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбещенні дітей та невиконанні батьківських обов'язків. Діти наразі перебувають під опікою патронатних служб.