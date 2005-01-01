Представник США по Україні відвідає Київ і Донбас перед зустріччю з радником Путіна

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 18:13500

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Цього тижня спецпредставник США з питань України Курт Волкер планує відвідати Україну. Свої плани він підтвердив в коментарі Українській службі «Голосу Америки».

Для того, щоб ознайомитись з ситуацією в регіоні, Волкер в середу, 24 січня поїде на схід України, а вже 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві. А в п’ятницю 26 січня у Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Під час переговорів сторони обговорять стан конфлікту на сході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.

Нагадаємо, Волкер назвав «кроком назад» минулу зустріч з помічником Путіна Сурковим, що відбулась 13 листопада у сербському Белграді. Він наголосив, що Росія була не готова до сприйняття ідеї про введення повноцінної миротворчої місії ООН на Донбасі.

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