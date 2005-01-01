Представники львівської мерії поділились досвідом розвитку міста із чернівчанами

Це вже третя зустріч між містами для обміну досвідом

Делегація з мерії Львова відвідала Чернівці, щоб поділитися досвідом і успішними стратегіями у межах проекту Urban Talks Lviv & Chernivtsi. Львівські управлінці розповіли учасникам про просторове планування, велоінфраструктуру, озеленення міста і роботу з мешканцями, інформує прес-служба ЛМР.

Міський голова Львова Андрій Садовий відкрив захід виступом, присвяченим стратегії ідентичності як необхідній складовій розвитку сучасного міста.

«Я працюю мером 12 років. Якщо я маю якийсь досвід, то чому я не можу його передати іншим містам? Ми вже такі дискусії провели в Рівному, у Житомирі. Це дало позитивну динаміку, бо люди почали між собою спілкуватись. Ми колись у 2006 році у Львові подумали, яким має бути місто через 20 років, зробили стратегію міста, визначили орієнтир. Ми цю стратегію модернізуємо, бо життя змінюється. У світі нема жодного міста, де вирішені всі проблеми», — зазначив Андрій Садовий.

Директор «Інститут міста» Олександр Кобзарев розповів про напрацювання у сфері стратегічного планування на прикладі Львова.

«Ми маємо певний результат: за останні 5 років кількість працівників ІТ суттєво зросла, кількість туристів також. Після 2014 року інвестиційний клімат в країні погіршився. У нас готують документи на відкриття двох великих ІТ-парків — у мікрорайонах Рясне і Сигнівка. Зараз будуємо нову стратегію — конференційний туризм. Краще досягнути маленьку чітку ціль, а не велику і не чітку», ‒ поділився він.

Мер Львова додав, що для створення доброї стратегії треба залучати мешканців.

«Буде працювати лише та стратегія, яку створить команда, а потім буде її реалізовувати в житті. Ми зараз активно штовхаємо людей до створення об’єднання співвласників. Сьогодні позиція проста: хочеш кошти на ремонт будинку — створи ОСББ», — додав Андрій Садовий.

Львів’яни розповіли мешканцям Чернівців про міське планування та архітектурні принципи міста, як залучити мешканців до прийняття рішень та як привчити їх їздити велосипедами.

Мер Чернівців Олексій Каспрук зазначив: «Для нас дуже важливо розуміти, що не тільки іноземні партнери можуть дати нам якісь корисні нові знання. Бо найголовніше — це спілкування між містами України. З одного боку — ми наче десь конкуруємо в боротьбі за ресурс, а з іншого, ми — мешканці однієї країни. Українські міста, маючи одні і ті ж проблеми, одне і те ж законодавство, розвиваються по-іншому. Але ми можемо надати неоціненний досвід один одному, той досвід, який нам не можуть надати іноземні експерти».

Нагадаємо, Urban Talks Львів & Чернівці — це дружній діалог та пошук партнерства між двома містами. Це третій захід такого формату — після Рівного та Житомира, де основним питанням є те, як зробити міста кращими.