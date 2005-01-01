Міський голова Львова зустрівся з мером Чернівців

Андрій Садовий відвідав Чернівці

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 14:312880

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Міський голова Львова зустрівся з мером Чернівців
фото прес-служби ЛМР
Андрій Садовий відвідав Чернівці

У середу, 13 червня, міський голова Львова Андрій Садовий відвідав Чернівці. Як повідомили у прес-службі ЛМР, Андрій Садовий зустрівся з міським головою Чернівців Олексієм Каспруком.

Сторони обговорили культурні відносини між містами, а також можливості для поглиблення партнерства й обміну досвідом. А увечері, як повідомляє сайт Buk News, запланований дружній діалог Urban Talks Lviv & Chernivtsi в Центрі культури «Вернісаж».

Усі фото прес-служби ЛМР

Зокрема відбудеться презентація кращих практик, які були реалізовані у Львові. У рамках зустрічі обговорюватимуть успішні кейси просторового планування, інтегрованого розвитку, велоінфраструктури, озеленення міста, створення екосистеми для розвитку стартапів.

Захід є відкритим. Початок UrbanTalks Львів & Чернівці – 13 червня о 17:00 в Центрі культури «Вернісаж», що на вул. І.Франка,15.

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