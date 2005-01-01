Мери Львова і Житомира підписали меморандум про співпрацю у сфері культури, освіти і спорту

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин і міський голова Львова Андрій Садовий

У п’ятницю, 1 червня, міський голова Львова Андрій Садовий разом з міським головою Житомира Сергієм Сухомлином підписали меморандум про співпрацю у сфері культури, мистецтва, спорту і туризму. Підписання меморандуму відбулось у Житомирі в межах Urban Talks Львів&Житомир. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Метою проекту є зміцнення та розвиток культурних відносин між двома містами. Для досягнення цих цілей обидва міста погоджуються проводити обмін артистичними трупами, виставками та іншими культурними заходами, а також популяризувати досягнення художньої творчості, презентуючи художні твори на театральних сценах, в концертних та виставкових залах, кінотеатрах, на телебаченні й радіо.

Меморандумом також передбачена співпраця організація спільних спортивних заходів, обмін делегаціями, командами, спортсменами, тренерами і спеціалістами в галузі фізичної культури та спорту.

Окрім цього, у меморандумі сказано і про обмін досвідом у галузі освіти, а також створення відповідних умов для співпраці між навчальними закладами, науковими й просвітницькими установами, а також викладачами, студентами та учнями.

Urban Talks Львів & Житомир — дружній діалог та пошук дотиків партнерства між містами Львів та Житомир. В рамках зустрічі будуть обговорювати успішні кейси просторового планування, розвитку туризму та велоінфраструктури, озеленення міста, створення громадських просторів та транспортної системи, розвитку спорту та молодіжної політики.