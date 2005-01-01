Глава УПЦ (КП) зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим

СуспільствоОльга Гринько, 31 травня5580

До теми

Глава УПЦ (КП) зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим
фото УПЦ (КП)
Патріарх Філарет зустрівся з міським головою Львова

У четвер, 31 травня, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим.

Як повідомляється на офіційному сайті УПЦ (КП), спілкування стосувалося нагальних питань міжконфесійних та державно-церковних відносин. Окрім того Патріарх Філарет поінформував поважних гостей про перебіг справ щодо надання Православній Церкві в Україні Томосу про автокефалію.

Усі фото з сайту УПЦ (КП) та ЛМР

У зустрічі також взяли участь голова Інформаційного управління архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, а також в. о. директора департаменту, заступник директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР Євген Бойко.

До слова, у четвер, 31 травня, в Українському домі у Києві відбувся 7-ий Національний молитовний сніданок, присвячений 1030-річчю хрещення Київської Русі-України, у якому взяв участь міський голова Львова Андрій Садовий.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

До Львова прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук