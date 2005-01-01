Глава УПЦ (КП) зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим

Патріарх Філарет зустрівся з міським головою Львова

У четвер, 31 травня, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим.

Як повідомляється на офіційному сайті УПЦ (КП), спілкування стосувалося нагальних питань міжконфесійних та державно-церковних відносин. Окрім того Патріарх Філарет поінформував поважних гостей про перебіг справ щодо надання Православній Церкві в Україні Томосу про автокефалію.

Усі фото з сайту УПЦ (КП) та ЛМР

У зустрічі також взяли участь голова Інформаційного управління архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, а також в. о. директора департаменту, заступник директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР Євген Бойко.

До слова, у четвер, 31 травня, в Українському домі у Києві відбувся 7-ий Національний молитовний сніданок, присвячений 1030-річчю хрещення Київської Русі-України, у якому взяв участь міський голова Львова Андрій Садовий.