До Львова прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

У середу, 30 травня, в межах дводенного візиту до України Львів відвідав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

У палаці Потоцьких відбулася зустріч із міським головою Львова Андрієм Садовим та головою Львівської ОДА Олегом Синюткою. Франк-Вальтер Штайнмаєр залишив свій відгук у Книзі почесних гостей Львова.

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До слова, на час зустрічі у палаці Потоцьких тимчасово перекрили для проїзду вул. Коперника.

У межах візиту запланована зустріч із студентами та викладачами Львівського національного університету ім. Івана Франка і школярами з нагоди німецько-українського року мов.

Також буде прогулянка містом, під час якої відбудеться огляд реставраційних проектів, які були зреалізовані за підтримки Німецького агентства розвитку GIZ, а також – зустріч із представниками єврейської громади міста.

У вівторок, 29 травня, у Києві Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрівся з Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

До слова, президент Німеччини виконує здебільшого представницькі функції – він представляє Німеччину на міжнародній арені й акредитує дипломатичних представників. Крім того, він володіє правом помилування ув'язнених та наділений повноваженнями для розв'язання внутрішньополітичних криз.