У квітні бойовики «ЛНР» та «ДНР» передали Україні списки на обмін полоненими – зараз над ними працюють й уточнюють кількість людей. Україна своєю чергою зробила це щонайменше пів року тому. Про це заявила в етері каналу «Україна 24» учасниця гуманітарної підгрупи української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.

«Українська сторона передала списки на обмін полоненими ще пів року тому, а то й більше. Весь цей час Україна наполягала на тому, щоб нам так само дзеркально були надані списки з боку ОРДЛО. Дуже довго ці списки не передавались, і у квітні цього року ми все-таки їх отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють», – заявила Іванова.

Водночас «складно говорити» про кількість людей, які повернуться, тому що тільки почалася робота з цими списками.

«На минулому засіданні ТКГ було запропоновано, щоб Україна прийняла 4 особи. Це не в рамках обміну, це ніби їхня добра воля. І глава української делегації (Леонід Кравчук – Ред.) сказав, що ми готові прийняти їх та інших, кого б нам не передали», – додала Іванова.

Нагадаємо, що ще у серпні 2020 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна передала бойовикам список на обмін полоненими, в якому приблизно 100 людей, але у грудні член української делегації у ТКГ Сергій Гармаш уточнив, що у переліку понад 200 людей. У вересні 2020 року Росія заблокувала питання обміну полоненими, вимагаючи від Верховної Ради змінити постанову про місцеві вибори.

Останній обмін утримуваними між Україною і бойовиками «ЛНР» та «ДНР» відбувся 16 квітня 2020 року. Україна повернула 20 своїх громадян. Бойовикам віддали 14 осіб, ще четверо відмовилися повертатися в ОРДЛО.