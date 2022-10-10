У понеділок, 10 жовтня, Шведський національний банк у Стокгольмі назвав лауреатів премії з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля. Про це ідеться на офіційному сайті Нобелівського комітету.

Премію від Шведського банку отримали американські економісти Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг «за вивчення банків і фінансових криз».

«Їхні відкриття значно покращили наше розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз. Важливим висновком у їхньому дослідженні є те, чому важливо уникати банкрутства банків», – ідеться у повідомленні на сайті Нобелівського комітету.

68-річний Бен Бернанке – економіст, голова Ради економічних консультантів у Білому домі протягом 2005-2006 років, голова ради керуючих Федеральною резервною системою США упродовж 2006-2014 років, член Національної академії наук США.

69-річний Дуглас Даймонд – економіст, почесний професор фінансів однієї з кафедр Школи бізнесу Чиказького університету, співавтор моделі Даймонда-Дібвіга.

67-річний Філіп Дібвіг – економіст, професор банківської справи і фінансів у Школі бізнесу Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, співавтор моделі Даймонда-Дібвіга.

Премія з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля – це неофіційна «нобелівська премія з економіки». Заснована Шведським центральним банком на честь Альфреда Нобеля у 1969 році. Сам Нобель про цю відзнаку у своєму заповіті не згадував.

Як інформував ZAXID.NET, Нобелівську премію миру у 2022 році отримали правозахисники з України, Білорусі і Росії – білоруський правозахисник Алесь Бяляцький, український Центр громадянських свобод та російський центр «Меморіал». Це викликало обурення української спільноти.