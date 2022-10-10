Премію пам’яті Нобеля з економічних наук вручили за вивчення фінансових криз
Шведський національний банк відзначив трьох американських економістів
У понеділок, 10 жовтня, Шведський національний банк у Стокгольмі назвав лауреатів премії з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля. Про це ідеться на офіційному сайті Нобелівського комітету.
Премію від Шведського банку отримали американські економісти Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг «за вивчення банків і фінансових криз».
«Їхні відкриття значно покращили наше розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз. Важливим висновком у їхньому дослідженні є те, чому важливо уникати банкрутства банків», – ідеться у повідомленні на сайті Нобелівського комітету.
68-річний Бен Бернанке – економіст, голова Ради економічних консультантів у Білому домі протягом 2005-2006 років, голова ради керуючих Федеральною резервною системою США упродовж 2006-2014 років, член Національної академії наук США.
69-річний Дуглас Даймонд – економіст, почесний професор фінансів однієї з кафедр Школи бізнесу Чиказького університету, співавтор моделі Даймонда-Дібвіга.
67-річний Філіп Дібвіг – економіст, професор банківської справи і фінансів у Школі бізнесу Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, співавтор моделі Даймонда-Дібвіга.
Премія з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля – це неофіційна «нобелівська премія з економіки». Заснована Шведським центральним банком на честь Альфреда Нобеля у 1969 році. Сам Нобель про цю відзнаку у своєму заповіті не згадував.
Як інформував ZAXID.NET, Нобелівську премію миру у 2022 році отримали правозахисники з України, Білорусі і Росії – білоруський правозахисник Алесь Бяляцький, український Центр громадянських свобод та російський центр «Меморіал». Це викликало обурення української спільноти.