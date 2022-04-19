Польща обіцяє передати МРТ-апарат львівській лікарні вже наступного тижня

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про намір купити для львівської лікарні апарат магнітно-резонансної терапії (МРТ). Про це він сказав у вівторок, 19 квітня, під час візиту до Львова.

За інформацією прес-служби Львівської міської ради, під час відвідування поранених у російсько-українській війні у львівських лікарнях, польський прем’єр запропонував придбати МРТ-апарат для однієї з лікарень Першого медичного об’єднання Львова. Це буде перший комунальний МРТ-апарат.

«Саме таке обладнання дозволяє отримувати дуже чіткі зображення внутрішніх органів, а тому допомагає встановити діагноз і якнайшвидше призначити правильне лікування», – повідомили у Першому територіальному медичному об’єднані Львова й уточнили, що апарат має прибути в лікарню вже наступного тижня.

Зазначимо, що львівські лікарні приймають хворих, евакуйованих із областей, де ведуть активні бойові дії.