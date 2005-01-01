Прем'єр-міністр України анонсував старт малої приватизації через систему ProZorro

У червні в Україні стартує мала приватизація через систему ProZorrо. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За словами глави Кабміну, будуть приватизовані невеликі активи, які не уявляють стратегічного значення для економіки країни, інформує прес-служба Кабміну.

Він додав, що великі і важливі активи будуть збережені у власності держави.

Ті ж, де можна залучити капітал для оновлення технологій і примноження робочих місць, пройдуть підготовку з залученням відомих світових радників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що урядовий комітет затвердив перелік із 26 заводів, ТЕЦ і обленерго для великої приватизації.