Нікол Пашинян пішов у відставку

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що подав у відставку, щоб у країні 20 червня могли відбутися позачергові парламентські вибори. Про це він заявив під час звернення до народу, передає «Кавказский Узел».

Для оголошення дострокових виборів у Вірменії глава уряду повинен подати у відставку, а парламент – двічі провалити голосування за нового. Після цього парламент автоматично розпускається, і назначаються нові вибори.

Пашинян анонсував своє відставку заради позачергових парламентських виборів ще наприкінці березня цього року. Він зазначив, що він висуне свою кандидатуру на розгляд, але парламент не проголосує за нього.

«Важливо, щоб жодна фракція не висунула кандидатів, щоб вибори відбулися 20 червня», – сказав політик. До позачергових виборів або до обрання нового прем'єра парламентом Пашинян продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра.

Що відбувається у Вірменії і до чого тут РФ

З листопада 2020 року у Вірменії тривали акції опозиції, яка вимагала відставки Пашиняна. Його звинувачують у поразці на війні в Нагірному Карабаху, що тривала із серпня по листопад 2020-го. За її підсумками Вірменії довелося підписати мирну угоду на вигідних Азербайджану умовах.

Зокрема, Єреван віддав Баку фактично весь так званий пояс безпеки – це райони Азербайджану, захоплені вірменами під час попередньої війни. Вони мали забезпечувати безпеку невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. Ті райони НКР, які Баку вже зайняв, також залишаються під контролем Азербайджану.

Також політичне загострення сталося 25 лютого, коли відставки Пашиняна зажадали Збройні сили Вірменії. Сталося це після того, як звільнили першого заступника начальника Генштабу Збройних сил Вірменії Тирана Хачатряна. Той раніше розкритикував слова прем'єра про неефективність російських ракетних комплексів «Іскандер».

Пашинян у відповідь заявив про спробу військового перевороту в країні й подав президенту клопотання про звільнення начальника Генштабу. Тоді на вулиці країни вийшли противники і прихильники прем'єра Пашиняна, а активісти заблокували будівлю парламенту.