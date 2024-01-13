Туск пообіцяв ніколи в житті не дозволити антиукраїнські настрої у своєму уряді

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить, щоб хтось в уряді будував свою позицію на антиукраїнських настроях. Про це він сказав в інтерв'ю TVN24.

За словами Дональда Туска, є два виміри відносин між Україною та Польщею, а польська партія «Право і Справедливість» намагалася зіграти антиукраїнську ноту в останні місяці кампанії.

«Я ніколи не дозволю нікому в моєму уряді будувати свою позицію на таких антиукраїнських настроях. Тому що не може бути жодних сумнівів щодо війни та нашої прихильності, як і всього західного світу, Україні у її конфронтації з Росією», – сказав Туск.

Глава польського уряду зазначив, що ситуація в Україні та на фронті є абсолютно питанням номер один для польської безпеки, а «інші питання» уряд разом із президентом мають вирішувати разом. Зокрема, Туск згадав про ситуацію із страйком перевізників на польсько-українському кордоні.

«Нам є про що поговорити у Києві. І я дуже хочу, щоб українські питання, війна і, ширше, безпека, а також політика щодо Росії були спільними. Щоб не лише президент та прем'єр-міністр, а й польська держава загалом діяли солідарно у цих питаннях», – сказав Туск.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 15 січня зустрінеться із президентом країни Анджеєм Дудою. Глава уряду обговорить деталі свого візиту до України, який відбудеться найближчим часом.