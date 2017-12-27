Президент ФФУ запропонував роботу звільненим з полону ультрас

СпортОлег Костюк, сьогодні, 17:391800

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Президент ФФУ запропонував роботу звільненим з полону ультрас
фото ФФУ
Владислав Овчаренко та Артем Ахмеров погодилися на пропозицію

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко запропонував роботу звільненим з полону бойовиків уболівальникам луганського ФК «Зоря» Владиславу Овчаренку та Артему Ахмерову. Про це повідомляє прес-служба ФФУ в суботу, 20 січня.

На зустрічі зі звільненими вболівальниками Андрій Павелко запропонував їм працевлаштування в Федерації футболу України - роботу з уболівальниками та координацію соціальних програм ФФУ для дітей-переселенців і підтримки воїнів АТО.

Овчаренко та Ахмеров погодилися на пропозицію.

Павелко також запросив звільнених ультрас на фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня, а також на всі матчі цього року за участю національної збірної України.

Нагадаємо, Овчаренко і Ахмеров були звільнені бойовиками ОРЛО в рамках обміну 27 грудня 2017 року.

Раніше окупанти засудили Владислава Овчаренка до 17 років в'язниці, його друг Артем Ахмеров отримав 13 років колонії суворого режиму. Їх звинуватили в шпигунстві на користь України.

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