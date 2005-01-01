Президент Латвії схвалив переведення шкіл виключно на латиську мову

СвітЛюбко Петренко, сьогодні, 12:34490

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Президент Латвії схвалив переведення шкіл виключно на латиську мову
Президент Латвії Раймондс Вейоніс

Президент Латвії Раймондс Вейоніс (Raimonds Vējonis) затвердив поправки до закону про освіту щодо поступового переведення шкіл національних меншин на навчання латиською мовою. «Навчання в середній школі латиською мовою забезпечить однакові можливості для всієї молоді отримати якісну освіту і побудувати своє життя в Латвії, щоб тут вчитися і працювати. Це сформує згуртованіше суспільство і сильнішу державу», – йдеться в повідомленні прес-служби президента, оприлюдненому в понеділок, 2 квітня.

У документі підкреслюється, що діти, як і раніше матимуть можливість «вивчати предмети з культури й ідентичності нацменшин, культивувати своє коріння і диверсифікувати свою особистість», а також вивчати значну частину предметів в початковій школі рідною мовою. Перехід на навчання латиською здійснюватиметься поступово з 2019-20 навчального року і повністю завершиться до 1 вересня 2021 року.

Кремль неодноразово критикував ухвалений Сеймом Латвії закон про освіту. Речники МЗС Росії заявляли, що цей документ ще більше ускладнить двосторонні відносини між Москвою і Ригою.

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