Дарія Астаф’єва є засновницею проєкту UnderBooks

Президент Володимир Зеленський нагородив співачку, телеведучу та волонтерку Дарію Астаф’єву орденом княгині Ольги III ступеня. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента 9 листопада.

Нагородження відбулося з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

«Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня Астаф’єву Дарію Вікторівну – волонтерку, співачку, телеведучу, засновницю книжкового застосунку UnderBook», – ідеться в документі.

Орденом княгині Ольги відзначають жінок за визначні заслуги в державній, громадській, науковій, освітній, культурній, благодійній та інших сферах діяльності, а також за виховання дітей у сім’ї.

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Згідно з указом, разом з Астаф’євою нагороду отримали ще десятеро жінок. Серед них – керівниця інтерактивних виставок Ukraine WOW і «Той день» Ярослава Гресь, директорка Музею сучасного українського мистецтва Корсаків Тетяна Репницька та директорка Талліннського міжнародного кінофестивалю Tallinn Black Nights Film Festival Тііна Локк-Трамберг.

Дарія Астаф’єва народилася 4 серпня 1985 року в місті Покров (тоді Орджонікідзе) на Дніпровщині. Після закінчення школи вступила на режисерський факультет Дніпропетровського театрального коледжу.

Популярність Астаф’єва здобула як фотомодель. У 2006 році вона стала Playmate місяця українського видання Playboy, а у 2007 році отримала титул «Дівчина року». Згодом співпрацювала з міжнародним виданням Playboy та була знайома зі засновником видання Гʼю Гефнером.

У 2007 році Астаф’єва взяла участь у шоу «Фабрика зірок». У 2008 році стала учасницею дівочого гурту NikitA, який продюсував Юрій Нікітін. Разом із колективом вона виступала до 2017 року. Також розвивала сольну кар’єру, знімалася в кіно та працювала телеведучою.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Астаф’єва долучилася до волонтерства та організовувала благодійні збори на потреби українських військових. Зокрема, знімалася в рекламних роликах на підтримку зборів разом із реп-гуртом «Курган & Agregat». У грудні 2022 року її відзначили президентською нагородою «Золоте серце» за внесок у розвиток волонтерського руху.

У 2023 році Астаф’єва запустила застосунок UnderBooks для прослуховування аудіокнижок українською мовою.

27 жовтня 2026 року разом з учителем Артуром Пройдаковим вона читала Радіодиктант національної єдності.