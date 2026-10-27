Президент надав ордени та почесні звання сімом викладачам Острозької академії
Працівники закладу отримали відзнаки з нагоди 450-річчя університету
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами сімох працівників Національного університету «Острозька академія» з нагоди 450-річчя від заснування закладу. Серед нагороджених – викладачі, професори та проректори. Про це йдеться в указі президента від 26 жовтня.
Орденом «За заслуги» III ступеня нагородили завідувача кафедри теорії та історії держави і права Петра Кралюка.
Орден княгині Ольги III ступеня отримала директорка Навчально-наукового інституту лінгвістики Інна Ковальчук, а медаллю «За працю і звитягу» відзначили проректорку з адміністративно-господарської роботи Наталію Мельничук.
Також Володимир Зеленський присвоїв працівникам академії почесні звання.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримала професорка кафедри міжнародних відносин Алла Атаманенко.
Звання «Заслужений працівник освіти України» присвоїли трьом працівникам університету: завідувачці кафедри менеджменту і маркетингу Людмилі Козак, завідувачу кафедри англійської філології Анатолію Худолію та проректору з науково-педагогічної роботи Дмитру Шевчуку.
Острозька академія – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі та одна з найстаріших українських науково-освітніх установ. Її заснував у 1576 році князь Василь-Костянтин Острозький.
У 2024 році ректором академії став Едуард Балашов. Він замінив на посаді Ігоря Пасічника, який очолював заклад із 1994 року. Острозька академія щороку потрапляє до рейтингу найкращих університетів України.