Університети оцінювали за 10-ма національними і міжнародними критеріями

Портал Освіта.ua оприлюднив щорічний академічний рейтинг топ-200 університетів України, до якого ввійшли три вищі навчальні заклади Рівного.

Перелік найкращих університетів 18 рік поспіль розробляв центр «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Для оцінювання вони використовували шість міжнародних і чотири національних показника. Основними критеріями були:

академічна робота;

науково-видавнича робота;

науково-дослідницькі досягнення;

досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН;

вплив університетів у сферах досліджень, інформаційно-просвітницької роботи, управління та навчання.

У топ-200 потрапили такі університети Рівненщини:

Національний університет водного господарства та природокористування – 44 місце (торік було 45 місце) Рівненський державний гуманітарний університет – 105 місце (торік було 110 місце) Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука – 170 (торік було 188 місце)

Крім того, у 2024 році до рейтингу не потрапив Національний університет «Острозька академія», який у 2023 році був на 99 місці.

Для порівняння, з рейтингом Топ-200 Україна за 2023 рік можна ознайомитися тут, за 2022 – тут, за 2021 – тут.