Олександра Данилюк та Ярослав Євтушок з Рівненщини отримали відзнаку від президента

Президент України Володимир Зеленський нагородив двох школярів із Рівненщини відзнаками «Майбутнє України». Йдеться про ученицю Рівненського ліцею №15 Олександру Данилюк та учня Клеванського професійного ліцею Ярослава Євтушка.

Як зазначено в указі на сайті Офісу президента від 20 листопада, нагороду «Майбутнє України» присвоюють українцям чи іноземцям віком до 18 років за прояв особистої хоробрості, відваги, стійкості, патріотизму, активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, відстоювання загальнолюдських цінностей, національних інтересів України, її розвитку та гідного майбутнього.

За інформацією «Суспільного», 10-річна Олександра Данилюк – учениця Рівненського ліцею №15, яка з початку повномасштабного вторгнення співає на благодійних концертах, аби допомогти бійцям девʼятьох бригад. Дівчинка вже зібрала понад 3 млн грн для Збройних сил України. За ці гроші вдалося придбати дрони, старлінки, тепловізори, а також автомобіль для 104-ї бригади ТрО.

Клеванський професійний ліцей, де навчається Ярослав Євтушок, повідомляв, що учень допомагав ремонтувати автомобільну техніку для потреб військових. За це у вересні 2025 року він отримав подяку від танкового батальйону в/ч А4667 та відзнаку командира батальйону «Лицар сталевого кулака».

Переглянути повний список учнів, що отримали нагороду «Майбутнє України», можна за посиланням.