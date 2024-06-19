В Україні штрафуватимуть за образливі повідомлення сексуального характеру в інтернеті

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким визначено штрафи за образливі повідомлення сексуального характеру у соціальних мережах. Закон № 8329 про внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення, який Верховна Рада ухвалила 22 травня 2024 року, 17 червня був повернутий у парламент з підписом президента.

Закон доповнив Кодекс статтею, що передбачає покарання за сексуальне домагання, образливі, принизливі дії сексуального характеру, виражені вербально або невербально (словами, жестами, рухами тіла), зокрема з використанням електронних комунікацій.

За надсилання образливих повідомлень сексуального характеру можна отримати:

штраф розміром від 1360 до 2720 грн;

громадські роботи терміном від 20 до 40 годин;

виправні роботи терміном на один місяць з відрахуванням 20% заробітку;

«Повторне протягом року вчинення порушення тягнуть за собою накладення штрафу від ста шістдесяти до двохсот вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб», – йдеться у тексті Закону.

Також до Кодексу про адмінправопорушення додано ще одну нову статтю, якою передбачено покарання за вчинення насильства за ознакою статі. Під цим слід розуміти умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру, спрямованих проти конкретної особи через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі (становище, обов’язки, поведінку тощо) жінки або чоловіка в суспільстві, внаслідок чого була завдана шкода фізичному (без спричинення тілесних ушкоджень) або психічному здоров’ю потерпілого.

За такі порушення передбачено:

штраф від 1700 до 3400 грн;

громадські роботи на строк від 20 до 40 годин;

виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку;

адміністративний арешт на строк до десяти діб.

«Повторне протягом року вчинення порушення тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до десяти діб», – йдеться у документі.

Закон набере чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Зазначимо, що закон №8329 щодо внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення Верховна Рада ухвалила у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції.

Стамбульська конвенція – (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами) є міжнародною угодою Ради Європи проти насильства стосовно жінок та насильства в сім'ї. Відкрита для підписання з 11 травня 2011 року. Верховна Рада України ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня 2022 року.