Володимир Зеленський пояснив, чому українців не попередили про повномасштабне вторгнення Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби влада попередила українців про вторгнення Росії завчасно, то окупанти захопили б Україну за три дні. Як пише «Українська правда» про це голова держави розповів в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

За його словами, від початку масштабного вторгнення Росії, Україна почала втрачати від 5 до 7 мільярдів доларів на місяць.

«Якби ми це повідомили (що Росія готує вторгнення – ред.) – а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, – тоді я б втрачав 7 млрд доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні. Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому, що під час хаосу люди тікають з країни», – розповів він.

Зеленський додав, що після 24 лютого Україна була «настільки сильною, наскільки могла», і ті люди, які залишилися в країні і захищали свої домівки, зупинили просування російських окупантів. На його думку, хаос під час опалювального сезону восени 2021 року призвів би до того, що уряду України не існувало б, а всередині країни була політична війна.

«Частина наших людей виїхала, але більшість залишилася тут, воювали за свої домівки. І як би цинічно це не звучало, але це люди, які все зупинили», – розповів він.

Володимир Зеленський заявив, що під час воєнного часу державний механізм функціонує по-іншому. Президент також сказав, що у грудні-лютому українці виводили гроші з економіки, і влада не обмежувала це їхнє право, попри ефект на економіку.

«Одна справа, коли хаос контрольований і це воєнний час – ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру. І зовсім інша ситуація, коли у вас немає військової ситуації чи надзвичайного режиму, а у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 млрд доларів на місяць навіть без зброї – це вже велика війна для нашої країни», – зазначив Зеленський.