Володимир Зеленський відзначив високими державними нагородами шістьох мешканців Львівщини

У Міжнародний день театру президент Володимир Зеленський відзначив високими державними нагородами шістьох мешканців Львівщини. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Це люди, які роками наповнюють сцену змістом, емоціями та сенсами, формуючи культурний простір і нашу спільну ідентичність. Театр сьогодні – це місце, де ми повертаємо собі відчуття нормальності, сили та єдності», – написав голова ОВА.

Звання народного артиста України отримав:

Ігор Гаврилів – артист драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Звання заслужених артистів України отримали:

Мар’яна Русак – концертмейстерка Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької;

Юрій Федчук – провідний майстер сцени Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича;

Ірина Чікель – артистка хору Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Звання заслужених працівників культури України отримали:

Тамара Левицька – репетиторка з класу балету Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької;

Олег Мишловський – звукорежисер Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Козицький додав, що на Львівщині працюють 10 професійних театрів. Щороку їхні колективи створюють близько 2 тисяч вистав, які збирають понад 2 мільйони глядачів.