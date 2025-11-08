Прорив хору «Гомін»: квитки на Леонтовича продалися за 10 хвилин.

Вадим Яценко є хормейстером Львівської національної опери з 2018 року

Головному хормейстерові Львівської опери, художньому керівнику Львівського муніципального хору «Гомін» Вадимові Яценку присвоїли звання «Заслужений артист України». Відповідник указ президент України підписав 6 листопада. Відзначення артистів відбулося напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який відзначають у неділю, 9 листопада. «За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність постановляю присвоїти почесне звання “Заслужений артист України” Яценку Вадиму Руслановичу – головному хормейстерові Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької», – зазначено в документі. Тим самим указом акторові Національного академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької Олександру Норчуку присвоїли звання «Народного артиста України». Заслуженим артистом також став викладач Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв Микола Головчак. А заступник генерального директора, художній керівник Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Степан Стасюк став заслуженим діячем культури. Молодшого наукового співробітника Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Дмитра Ганжу, який загинув на війні, посмертно нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

