Президент України підписав закон для запобігання земельного рейдерства

У неділю, 19 серпня. Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні».

На офіційному сайті президента повідомляють, що цей закон створить необхідні умови для запобігання рейдерству та стимулювання зрошення земель в Україні. Зокрема встановлюється право власників земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, обмінюватися цими ділянками. Також закон визнає право власності територіальних громад на території на яких вони розташовані.