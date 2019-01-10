Президент України помилував іранського шпигуна заради обміну на українського моряка

Звільнений український моряк в аеропорту «Бориспіль»

Президент Петро Порошенко помилував іранця, засудженого в Харкові за шпигунство, для обміну на арештованого в Ірані українського моряка Андрія Новічкова. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, пише LB.ua.

«Я вам скажу, що громадянин Ірану, якого Президент своїм указом помилував, вже на території своєї країни», – сказав він.

Андрій Новічков на конференції в аеропорту «Бориспіль» після повернення з Ірану заявив, що стан його здоров'я задовільний і він має намір повернутися додому в Одесу.

В українському МЗС також зазначили, що в Ірані Новічкова не визнали винним у злочині.

Як писав ZAXID.NET, українському морякові Андрію Новiчкову в Ірані загрожувала смертна кара, якщо б його визнали винним у вбивстві іранця, який вистрибнув за борт судна, на якому вони обидва працювали.

Вранці 17 січня 2017 року, коли судно перебувало у Південно-Китайському морі, молодший рядовий матрос Мухамад Бахранпур, за національністю іранець, вистрибнув за борт. Свідком цього став Новічков.

За словами Андрія Новічкова, перед самогубством матрос дивно поводився: спочатку він зайшов до робочого офісу, хоча у цей час мав фарбувати труби на вантажній палубі, потім накинувся з нецензурною лайкою на Андрія, який зробив йому зауваження про необхідність виконання його обов'язків, та спробував вдарити українця. Коли матрос пішов геть з офісу, Андрій пішов зачинити двері, щоб запобігти подальшим спробам агресивної поведінки, визирнув на вулицю і побачив, як матрос вистрибнув за борт.

Завершивши пошуки та написавши стоси звітів, екіпаж судна рушив далі. На той момент капітан не висував українцю жодних звинувачень, тож Новічков продовжував виконувати свої обов'язки. Так тривало ще кілька тижнів до того моменту, коли судно пристало до іранських берегів. Тоді українця затримала місцева поліція і звинуватила у вбивстві мусульманина.

За час розслідування в Ірані справу моряка перекваліфікували з убивства через необережність у навмисне вбивство. Українцю загрожувала страта через повішення.

Іранець, якого найімовірніше обміняли на Новічкова, це 30-річний аспірант одного з харківських вишів Алі Джаудей. У червні 2018 року український суд засудив його до 11 років ув’язнення за шпигунство. Громадянин Ірану намагався дістати документи, які містять державну таємницю.