Президент підкреслив, що добро обов'язково переможе над злом

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем на території Києво-Печерської Лаври. Свято Воскресіння Господнього цьогоріч відзначають у неділю, 16 квітня.

Відеопривітання Володимира Зеленського з'явилося на сторінках його соцмереж. Він зазначив, що головним символом Великодня є перемога, і Росію, яка принесла морок до України, буде поборено.

«Темрява не змогла затьмарити наш дух, прагнення волі, любов до рідної землі та готовність її захищати. Ми зберегли світло, світло всередині себе, перемогли паніку страх, міжусобиці й чвари. Ми об'єднались», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що добро переможе над злом, проте українцям треба буде пройти чи не найважчу з вершин.

«Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце в мирному синьому небі, і це – світло справедливості. Христос Воскрес!», – привітав громадян Володимир Зеленський.

Зазначимо, усіх християн привітав і мер Львова Андрій Садовий. Мер міста підкреслив, що цьогоріч Великдень у місті святкують багато українців з інших міст. Тож тепер львів’яни знають, що таке паска за рецептом з Мелітополя і як малюють крашанки в Скадовську. Андрій Садовий наголосив, що головне, щоб всі у ці дні мали підтримку, яка так важлива кожному.