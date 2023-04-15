Мер Львова зазначив, що цьогоріч Великдень у місті святкують багато українців з інших міст

Мер Львова Андрій Садовий привітав усіх християн із Великодніми святами. Відповідне відео міський голова оприлюднив на своїй Facebook-сторінці у суботу, 15 квітня.

«Для кожного з нас Великдень – це родинне свято. Ми йдемо до церкви, освячуємо паски, сідаємо за батьківський стіл. Ми випромінюємо радість, але не можна приховати тривогу, яка є у кожному з нас. Дуже багато наших рідних сьогодні на війні. Світ взагалі розкидав українців. Головне в цей день – подумки зібратися, може передзвонити, або, якщо є можливість, мати відеозв’язок», – говорить Андрій Садовий у своєму відеопривітанні.

Мер Львова зазначив, що цьогоріч Великдень у місті святкують багато українців з інших міст. Тож тепер львів’яни знають, що таке паска за рецептом з Мелітополя і як малюють крашанки в Скадовську. Андрій Садовий наголосив, що головне, щоб всі у ці дні мали підтримку, яка так важлива кожному.

«Цього року у Львові дуже багато поранених. Наші лікарні приймають, допомагають. Ми протезуємо. Ми робимо те, що кожен з нас має робити найкраще. Допомагати нашій армії, допомагати один одному і бути людьми. І найголовніше, мати відвагу видавити зі свого серця все погане», – говорить мер Львова.

Андрій Садовий наголосив, що у ці дні потрібно бути наповненими любов’ю і так, як ми віримо в Воскресіння Ісуса Христа, маємо вірити в наше військо і в перемогу.

«Щоб наші хлопці і дівчата дуже швидко її принесли і повернулися додому. Я бажаю всім добра. Я бажаю всім відваги. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!», – наголосив мер Львова Андрій Садовий.