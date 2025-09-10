Учні профтехів називатимуться студентами, а навчальні заклади – коледжами

Президент України підписав Закон «Про професійну освіту». Про це 9 серпня повідомив голова освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак.

«Тепер офіційно, більше не “бурса” чи ПТУ, а професійний коледж. Вітаю всіх освітян та студентів (майбутніх також) із важливими змінами», – зазначив депутат.

Наступний крок – імплементація, тобто створення нормативно-правової бази на реалізацію закону.

Нагадаємо, депутати ухвалили закон 21 серпня. Що він змінює, ZAXID.NET пояснював у матеріалі «Нові правила гри для профтехів. Основні зміни, які передбачає ухвалений закон “Про професійну освіту”».