Президента «Динамо» Ігоря Суркіса оштрафували за різкі заяви в інтерв’ю
Українська асоціація футболу наклала штраф на Суркіса у розмірі 50 тис. грн
Українська асоціація футболу оштрафувала президента футбольного клубу «Динамо» Київ Ігоря Суркіса за його висловлювання під час інтерв’ю. Про це повідомила прес-служба УАФ у п’ятницю, 22 січня.
У повідомленні йдеться, що штраф накладений через «поведінку, що шкодить репутації футболу та УАФ», яка порушує Кодекс етики та чесної гри асоціації. Такі порушення контрольно-дисциплінарний комітет знайшов у висловлюваннях Ігоря Суркіса в інтерв’ю 2 серпня 2020 року.
Як підкреслює УАФ, це стало підставою для штрафу в розмірі 50 тис. грн. Асоціація також наголосила, що в разі повторного порушення його можуть покарати ще сильніше.
Асоціація не уточнила про яке саме йдеться інтерв’ю. Однак, як пише LIGA.net, 2 серпня 2020 року Ігор Суркіс давав інтерв’ю на телеканалі «112 Україна», де він назвав першого віце-президент УАФ Вадима Костюченка «негідником», а також заявив, що той нібито «керує суддівством» в українському футболі.