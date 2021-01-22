Ігор Суркіса оштрафували за поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ

Українська асоціація футболу оштрафувала президента футбольного клубу «Динамо» Київ Ігоря Суркіса за його висловлювання під час інтерв’ю. Про це повідомила прес-служба УАФ у п’ятницю, 22 січня.

У повідомленні йдеться, що штраф накладений через «поведінку, що шкодить репутації футболу та УАФ», яка порушує Кодекс етики та чесної гри асоціації. Такі порушення контрольно-дисциплінарний комітет знайшов у висловлюваннях Ігоря Суркіса в інтерв’ю 2 серпня 2020 року.

Як підкреслює УАФ, це стало підставою для штрафу в розмірі 50 тис. грн. Асоціація також наголосила, що в разі повторного порушення його можуть покарати ще сильніше.

Асоціація не уточнила про яке саме йдеться інтерв’ю. Однак, як пише LIGA.net, 2 серпня 2020 року Ігор Суркіс давав інтерв’ю на телеканалі «112 Україна», де він назвав першого віце-президент УАФ Вадима Костюченка «негідником», а також заявив, що той нібито «керує суддівством» в українському футболі.