Запозичення охоплюють 23 сторінки тексту наукової роботи

Президента Національної академії педагогічних наук України (НАПН) Олега Топузова звинуватили в плагіаті докторської дисертації. У його роботі виявили текстові збіги з дисертацією російської дослідниці Єлєни Ковалєвскої. Про це пише «Українська правда» з посиланням на ресурс «Плагіат і фальсифікації в наукових працях».

Олег Топузов захистив дисертацію «Методичні основи проблемного навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах» у березні 2008 року в Інституті педагогіки НАПН України. За даними автореферату, наукова робота налічувала 43 публікації за темою дослідження.

Водночас автори аналізу виявили збіги між цією дисертацією та науковою роботою Єлєни Ковалєвскої «Генезис и современное состояние проблемного обучения», яку вона захистила у Москві у 2000 році. За даними ресурсу «Плагіат і фальсифікації в наукових працях», запозичення охоплюють 23 сторінки тексту наукової роботи.

Автори аналізу стверджують, що у двох роботах збігаються цілі абзаци, речення та послідовність викладу матеріалу. При цьому дисертації Єлєни Ковалєвскої немає у списку літератури до роботи Топузова.

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Окремо автори звернули увагу на помилки в перекладі російського тексту українською мовою. Зокрема, йдеться про невдалі заміни слів і конструкцій, через які, на їхню думку, змінювали або спотворювали початковий зміст.

62-річний Олег Топузов є уродженцем Прикарпаття. Він є заслуженим діячем науки і техніки України, доктором педагогічних наук та президентом Національної академії педагогічних наук України.