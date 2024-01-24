Для Михайла Харука золота медаль у Пампорово стала третьою у кар’єрі на рівні Кубка Європи

Сноубордисти з Прикарпаття Михайло Харук та Віта Боднарук здобули нагороди Кубка Європи, що триває у болгарському Пампорово.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук 24 січня, у паралельному слаломі уродженець Верховини Михайло Харук виборов золото, а Віта Боднарук з Яремчанщини – срібло.

Віта Боднарук з Яремчанщини здобула срібло Кубка Європи зі сноубордингу

У Національному олімпійському комітеті уточнили, що для Михайла Харука золота медаль у Пампорово стала третьою у кар’єрі на рівні Кубка Європи після золотого дубля рік тому в Австрії. Також в НОК зазначили, що 24 січня в Пампорово відбудеться ще по одному паралельному слалому у чоловіків і жінок.

Нагадаємо, 22 січня прикарпатська спортсменка Елеонора Павлюк стала переможницею юніорського чемпіонату світу зі сноубордингу, який проходив у Чехії.