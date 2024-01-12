Аннамарі Данча є призеркою чемпіонату світу та учасницею трьох зимових Олімпіад

Українська сноубордистка Аннамарі Данча виборола бронзову медаль на третьому етапі Кубка Європи зі сноубордингу в італійській Фольгарії. Про це 12 січня повідомив Центральний спортивний клуб ЗСУ, команду якого представляє Аннамарі Данча.

Лідерка збірної України здобула третє місце етапу Кубка Європи за результатами паралельного слалому. Інша закарпатська сноубордистка – Надія Гапатин – стала 19-ю.

У п’ятницю, 12 січня, на етапі Кубка Європи в Італії триватиме другий змагальний день. А 13 січня у швейцарському Скуолі відбудуться змагання Кубка світу у паралельному гігантському слаломі.

Сноубордистка Аннамарі Данча є уродженкою с. Оноківці Ужгородського району. Вона є призеркою чемпіонату світу, учасницею трьох зимових Олімпіад. Бронза в італійській Фольгарії стала для спортсменки 18-ю в кар'єрі медаллю на етапах Кубка Європи.